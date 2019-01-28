Девушку-инвалида выкинули с рейса из-за недееспособности

Пассажирку в инвалидном кресле не пустили на борт самолета из-за того, что она не могла передвигаться самостоятельно. Об этом сообщает Asia One.

22-летняя Шен Ченцин должна была лететь из Гонконга в Тяньцзинь на рейсе авиакомпании Hong Kong Airlines. Однако, когда девушка приехала в аэропорт, ее отказались регистрировать на рейс, поскольку она не могла ходить и ее никто не сопровождал.

«Я была очень взволнована и зла одновременно. Я не могу понять, как такое могло произойти в Гонконге», — поделилась Ченцин.

Согласно сайту авиакомпании, пассажирам разрешено регистрировать их инвалидные коляски на рейс, и на борту им будет предоставлена соответствующая замена.

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Тем не менее представители авиакомпании заявили, что бортпроводники могут помочь инвалидам с посадкой, но они не будут сопровождать их в туалет и обеспечивать им персональный уход во время полета. «Поэтому мы рекомендуем путешествовать с сопровождающим», — пояснили в Hong Kong Airlines.

В июле 2018 года подростка с эпилепсией выгнали с рейса авиакомпании Emirates, несмотря на разрешение врача на перелет. Он летел с семьей из Новой Зеландии во Францию с пересадкой в Дубае. После пересадки всю семью попросили покинуть самолет. Как позже рассказала мать инвалида, им пришлось звонить врачу, чтобы получить разрешение на перелет по телефону, но бортпроводники все равно настояли на том, чтобы семья сошла с рейса.

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