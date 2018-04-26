Инвалида в самолете привязали пледом к креслу и попросили заткнуться

Инвалид-колясочница рассказала о грубом обращении сотрудников авиакомпании Delta Airlines на рейсе Атланта — Джорджия. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время пересадки в Амстердаме у персонала авиакомпании не оказалось специальных ремней, чтобы пристегнуть 53-летнюю Марию Салиагас к инвалидному креслу, и они воспользовались грязным пледом другого пассажира. Бортпроводники туго привязали пассажирку к коляске, после чего на ее руках остались синяки.

Когда Салиагас начала плакать, ей велели «заткнуться» и пригрозили оставить в аэропорту.

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Представитель Delta Airlines сказал, что авиакомпания сожалеет о случившемся. «Мы всегда стараемся сделать все, чтобы пассажиры остались довольны, а также разочарованы, когда они не получают должного обслуживания. Мы гарантируем, что обратный перелет превзойдет все ожидания», — пообещал он. В качестве компенсации семье пострадавшей предложили 20 тысяч бонусов SkyMiles.

В августе 2016 года сотрудники авиакомпании American Airlines жестоко обошлись с инвалидом и без причины сняли его с рейса. Во время перелета стюардесса не помогла американцу Майклу Меннелле сесть на место и назвала пьяницей из-за хромающей походки.

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