200-килограммовый пассажир унизил стюардесс и заставил снимать с себя штаны

Пассажир с серьезным лишним весом заставил стюардесс тайваньской авиакомпании EVA Air помогать ему справлять нужду в туалете. Об этом сообщает Daily Mail.

Об инциденте, который произошел 19 января на рейсе Лос-Анджелес — Таоюань, рассказала одна из стюардесс Куо, находившаяся в том самолете. По ее словам, 200-килограммовый американец поднялся на борт лайнера на коляске и потребовал посадить его на три сидения из-за его габаритов. Поскольку самолет был загружен не полностью, стюардессы выполнили его просьбу.

Позже выяснилось, что гигантский пассажир не помещается в туалет экономкласса, и тогда он потребовал пустить его в уборную бизнеса. Затем турист приказал бортпроводницам снять с него штаны, однако они не согласились на это. «Я сказала ему, что не буду этого делать, но он стал кричать и угрожать мне тем, что начнет испражняться прямо на пол», — пожаловалась Куо.

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Стюардессы выполнили и эту просьбу, после чего настырный пассажир, справив нужду, потребовал, чтобы они помогли убрать за ним, всячески унижал сотрудниц и грубил им. В конце концов американец попросил натянуть его штаны обратно и отправился на свое место.

В связи с инцидентом сообщество бортпроводниц в Таоюане потребовало, чтобы авиакомпания EVA, которая нанимает в качестве стюардесс только женщин, стала устраивать на эту должность и мужчин.

В январе 21-летний студент Джеффри Либби выпил литр рома после того, как самолет авиакомпании British Airways попал в турбулентность, и устроил дебош. Пьяный американец накинулся на стюардессу, оплевал пассажиров и покусал одного из попутчиков. За это суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы.

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