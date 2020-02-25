Авиакомпания уволила поправившуюся на полкилограмма стюардессу и была оправдана

Сотрудница Malaysia Airlines лишилась работы из-за того, что поправилась на один фунт (почти полкилограмма), и проиграла дело в суде. Об этом сообщает Fox News.

Ина Мелисса Хассим (Ina Meliesa Hassim) работала в авиакомпании на протяжении 25 лет. В сентябре 2017 года бортпроводницу уволили из-за того, что ее комплекция перестала соответствовать регламенту перевозчика: ее вес составлял 133 фунта (60 килограммов) и на полкилограмма превышал норму.

После отстранения от должностных обязанностей Хассим предоставили врача и 18 месяцев на потерю лишнего веса. Уволенная стюардесса подала иск в суд. После трех лет разбирательств авиакомпания была оправдана.

«Эта политика позволяет нашим бортпроводникам быть здоровыми и самыми лучшими в мире. Только такие сотрудники при необходимости смогут обеспечить безопасность пассажирам», — прокомментировали представители Malaysia Airlines.

В декабре 2019 года пятерых пассажиров авиакомпании Loganair выгнали из самолета из-за слишком большого веса. В качестве альтернативы им предложили проследовать в место назначения более сложным маршрутом и на другом лайнере. Трое согласились пойти на уступки.

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