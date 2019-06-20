Пассажирка самолета публично унизила оскорблявших ее попутчиков

Британка публично унизила мужчин, которые обзывали ее в самолете авиакомпании Ryanair. О случившемся девушка рассказала в Twitter.

Инцидент произошел 19 июня в самолете, следовавшем из Лондона в испанскую Севилью. Туристка Лаура Малдун, работающая в Музее Лондона, направлялась на отдых, но ее перелет был испорчен компанией сквернословящих попутчиков. «Первый снимок с отдыха! На нем группа ребят, которые кричали, что я — несчастная сука и лесбиянка (какие наблюдательные!)», — подписала кадр с грубиянами девушка, добавив, что члены экипажа никак не отреагировали на ситуацию.

Ее пост моментально стал вирусным, получил тысячи лайков, репостов и комментариев. Многие пользователи посочувствовали Малдун и поддержали ее.

«Мне так жаль, что это произошло с тобой! Надеюсь, ты смогла насладиться отдыхом, несмотря ни на что», — написала одна из комментаторов. «Ты молодец, что не стала об этом молчать! Надеюсь, твой отдых пройдет отлично, и потом ты получишь огромную компенсацию», — отметила другая подписчица. «Это просто отвратительно, Ryanair! Мы больше никогда не полетим вашей авиакомпанией. Поведение этих пассажиров противозаконно. Надеюсь, вы снимете их с обратного рейса и выплатите Лауре компенсацию в полном объеме», — возмутилась третья пользовательница.

Позже на твит Малдун отреагировали представители авиакомпании и попросили оставить официальную жалобу на их сайте. Однако из-за этого в сети еще больше возмутились Ryanair. «Это не жалоба, а заявление о противозаконном поведении людей, оскорбляющих человека. Она должна пожаловаться на бездействие вашего персонала. Возможно, им поможет какой-нибудь тренинг», — написал комментатор Алекс Ботрилл.

В январе пассажирка авиакомпании Delta Кэти Киакз, летевшая из Орландо в Детройт, рассказала, что мужчина, который сидел рядом с ней в самолете, назвал ее «200-килограммовой» и попросил стюардессу сменить место. За это она публично унизила его в социальных сетях, опубликовав пост-обращение к мужчине. Пользователи поддержали ее.

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