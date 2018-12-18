Пассажир самолета назвал соседку «куском сала» и поплатился

24-летний бизнесмен Льюис Опеншоу (Lewis Openshaw) грубо высмеял в Facebook женщину, сидевшую рядом с ним в самолете во время полета в Тунис из Манчестера. Об этом сообщает The Sun.

Опеншоу назвал свою соседку «знатным куском сала», «толстым потным волосатым мужиком», а также позволил себе другие грубые комментарии относительно ее внешнего вида.

Кроме того, бизнесмен без разрешения сфотографировал женщину, когда она задремала, и опубликовал снимок в Facebook. В записи Опеншоу даже указал имя пассажирки (однако неизвестно, было ли это ее настоящее имя).

Изображение: страница Lewis Openshaw в Facebook

Пользователи осудили бизнесмена за фэтшейминг (оскорбления из-за избыточного веса) и назвали его действия «хамством на детской площадке». Администрация соцсети также приняла меры в отношении пользователя и потребовала удалить оскорбительные посты. Прежде чем сделать это, Опеншоу пожелал пассажирке «умереть от рака».

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В декабре пассажирка авиакомпании British Airways пожаловалась на перевозчика после того, как провела восьмичасовой полет возле кресла, залитого чужой мочой. Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из Лондона в Бостон.

Члены экипажа пересадили 69-летнюю Энн Бретт (Ann Frett) и ее дочь в другую часть самолета для того, чтобы разместить VIP-пассажиров. После того как оказалось, что одно из сидений запачкано мочой и пятнами от вина, дочери Бретт предложили другое место. В результате сама Энн провела восьмичасовой полет возле зловонного сиденья.

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