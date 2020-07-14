Выяснено отношение россиян к стюардессам

Большинство путешествующих россиян предпочитают, чтобы в самолете их обслуживали женщины и лояльно относятся к требованиям членов экипажа. Об этом стало известно из исследования онлайн-сервиса OneTwoTrip, сообщает РИА Новости.

Так, в ходе опроса выяснилось, что стюардессы нравятся 68 процентам пассажиров, а бортпроводники — 32 процентам. Кроме того, 74 процента туристов признались, что хорошо воспринимают просьбы персонала (например, поднять спинку кресла или открыть шторку иллюминатора), а почти каждый четвертый россиянин испытывает при этом дискомфорт.

Также стало известно, что почти половине авиапутешественников сотрудники авиакомпания шли на встречу, выполняя их пожелания (например, просьбу пересесть на другое кресло в салоне).

Ранее в июле стюардессы российской авиакомпании Smartavia рассказали о самых необычных проблемах и курьезных случаях, с которыми им приходилось сталкиваться в процессе работы. Так, одна из бортпроводниц была вынуждена практически весь полет провести рядом с беременной пассажиркой, страдавшей аэрофобией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!