Российские стюардессы описали пассажира своей мечты ко дню бортпроводника гражданской авиации, который отмечают 12 июля. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По мнению большинства членов экипажа, турист должен быть вежливым (так считают 12 процентов респондентов), спокойным (7 процентов) и спящим (6 процентов).

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Кроме того, стюардессы рассказали, что безупречные путешественники обладают такими качествами, как приветливость, улыбчивость и ответственность.

Также в ходе опроса бортпроводники отметили, что им нравятся понимающие, молчаливые и дружелюбные клиенты.

Ранее в июле стюардессы нескольких авиакомпаний перечислили самые мерзкие привычки пассажиров самолетов во время путешествий. Так, по словам одного из участников треда в сети, бортпроводников поражает, что многие пассажиры склонны оставлять после перелета ненужные вещи и мусор в не предназначенных для этого местах.

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