Проработавшую полжизни в авиакомпании стюардессу уволили за кражу пакета молока

Американская стюардесса, проработавшая в авиакомпании Delta Airlines 57 лет, подала в суд на перевозчика за увольнение из-за кражи пакета молока, которую она не совершала. Об этом сообщает Fox News.

79-летняя бортпроводница Ида Гомес Льянос (Ida Gomez Llanos) заявила, что завидующие ее успеху коллеги оклеветали ее. Благодаря своему стажу женщина зарабатывала около 250 тысяч долларов, что превышает среднюю зарплату стюардессы (56 тысяч долларов) в четыре раза.

По словам Льянос, другие бортпроводницы задирали ее и обвиняли в том, чего она не делала, и в конечном итоге руководители Delta уволили сотрудницу. «Мне приписывали множество вещей, и все они были неправдой. Они утверждали, что я плохо выполняю свою работу, но благодарственные письма от пассажиров доказывают обратное. Они также заявляли, что я не умею открывать и закрывать двери самолета, однако мы все проходим ежегодное обучение, без которого нас просто не допустили бы к полетам», — пояснила Льянос.

Женщина также добавила, что не ходила на больничный в течение 30 лет и неоднократно получала награды за свою работу. «Они просто стараются избавиться от старых стюардесс, потому что должны платить нам слишком много. Наша зарплата увеличивается с каждым годом, так что они могут нанять четырех новых бортпроводниц на мою ставку», — отметила Льянос.

В итоге бортпроводница подала иск на авиакомпанию и намерена засудить Delta Airlines за нарушение ее прав.

В сентябре 2018 года китайскую стюардессу уволили после того, как видео со свадебным предложением во время полета стало вирусным в социальных сетях. Романтический поступок вызвал интерес у пассажиров рейса, некоторые из которых встали со своих мест, чтобы снять происходящее. Сотрудница рейса приняла предложение.

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