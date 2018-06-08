Пассажир наябедничал на пьющего в туалете бортпроводника

Бортпроводник тайком выпивал в туалете в рабочее время и попался. Об этом сообщает Asia One.

Инцидент произошел на самолете авиакомпании Japan Airlnes, летевшем из Гонолулу, Гавайи, в японский аэропорт Кансай. Один из пассажиров проследил за стюардом, который пил на борту. Затем путешественник пошел в туалет, нашел в мусорном ведре пустую банку из-под пива и доложил об этом начальству.

По словам представителей авиакомпании, их персонал не имеет права распивать алкоголь за 12 часов до рейса и во время полета. Однако 20-летний бортпроводник решил нарушить эти указания, чтобы крепче спать.

«Я знал, что пить на борту запрещено, но без пива мне было трудно заснуть», — прокомментировал ситуацию провинившийся сотрудник.

Компания обещает наказать виновного.

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В мае нетрезвая бортпроводница американской авиакомпании Trans States Airlines обругала матом пассажиров и вела себя агрессивно во время рейса Денвер — Северная Дакота. «Пьяная и агрессивная стюардесса сказала, что если мы не пристегнем ремни, то нам ****** (конец). Мне пришлось пойти в кабину пилота и поговорить с ним, чтобы сообщить, что на борту находится неадекватная сотрудница, которая пугает пассажиров», — написала в своем Twitter пассажирка Эрика Горман.

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