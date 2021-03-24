СБУ обвинила двух бывших депутатов Рады в поставках вооружений из России

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении деятельности незаконной частной военной компании. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

По версии СБУ, организаторами ЧВК являются бывшие народные депутаты Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко. При этом последний указан в сообщении как «известный широкой публике внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины». Политики якобы ввозили из России на Украину военные запчасти и товары двойного назначения без таможенного оформления и продавали их госпредприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Утверждается, что у ЧВК была собственная база в Киевской области. Также часть наемников тренировалась в центрах подготовки за рубежом.

