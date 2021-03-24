СБУ поймала белорусского шпиона

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что поймала в Волынской области белорусского шпиона.
По данным СБУ, гражданин Белоруссии был завербован КГБ. На Украине он должен был собрать информацию об охране государственной границы, найти компрометирующие данные о пограничниках и таможенниках.
«Кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу», — сказано в сообщении украинской спецслужбы.
По данным СБУ, планировалось организовать провокации и создать информационные поводы для обвинений Украины в поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии.
Отношения Киева и Минска резко ухудшились в 2020 году на фоне проходящих в Белоруссии массовых протестов с требованием отставки президента Александра Лукашенко.
Белоруссия обвиняла Украину в организации этих акций. Киев просил выдать воевавших в Донбассе бойцов ЧВК Вагнера, задержанных под Минском в конце июля, но они вернулись в Россию.
Украина приостановила контакты с Белоруссией и выразила готовность присоединиться к санкциями, введенным Евросоюзом и США.