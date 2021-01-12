МИД Украины призвал Лукашенко прекратить поучать Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал главу Белоруссии Александра Лукашенко прекратить вести диалог с президентом Владимиром Зеленским в поучительном тоне. Свое заявление глава МИД сделал в эфире телеканала «1+1», запись которого была опубликована в YouTube.

По его словам, Лукашенко всегда был известен неоднозначными высказываниями, однако в последнее время они окончательно «оторвались от реальности». Он подчеркнул, что Зеленского не стоит поучать никому, а в особенности белорусскому лидеру. «Все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными», — сказал Кулеба.

Министр добавил, что украинский президент — самодостаточная политическая фигура. Свое высказывание Кулеба попросил считать официальной реакцией МИД Украины на последние заявления Лукашенко по этому поводу.

Ранее Лукашенко рассказал о своем отношении к главе Украины в интервью российской журналистке Наиле Аскер-Заде. Он заявил, что «не держит зла на Володю Зеленского», однако «с колена бы с ним не здоровался», и отметил, что украинскому лидеру стоит беспокоиться, «чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом».