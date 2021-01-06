Лукашенко рассказал об отношении к Путину и Зеленскому

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью российской журналистке Наиле Аскер-Заде об отношении к лидерам России и Украины. Фрагмент своей программы «Действующие лица» телеведущая опубликовала в Telegram-канале.

Лукашенко задали вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина своим другом, и он ответил утвердительно. Комментируя взаимоотношения с президентом Украины, белорусский глава государства отметил, что «не держит зла на Володю Зеленского». «Но с колена я бы с ним не здоровался», — добавил политик.

В ноябре официальный Минск назвал присоединение Украины к антибелорусским санкциям Евросоюза «насмешкой над здравым смыслом». Лукашенко же неоднократно резко реагировал на все советы Зеленского по стабилизации ситуации в Белоруссии. «Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет», — говорил президент Белоруссии еще в ноябре.

Лукашенко считает Украину наряду с Польшей и Литвой главными организаторами и спонсорами протестов в стране. Киев, как и другие страны Евросоюза, не признал итоги голосования и победу действующего главы государства.

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня выборов президента 9 августа 2020 года. Недовольные требуют проведения новых выборов, отставки всего руководства страны, а также прекращения насилия со стороны милиции и наказания для тех, кто издевался над задержанными в ходе первых митингов. Лукашенко отрицает все факты насилия и пыток со стороны правоохранителей.