Украина введет санкции против чиновников и бизнесменов из Белоруссии

Украина может ввести санкции против чиновников и бизнесменов из Белоруссии. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Офис президента Украины.

Возможность введения экономических ограничений рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны Украины.

«Сообщаем, что ваше депутатское обращение относительно введения ограничительных мер (санкций) в отношении отдельных граждан Республики Беларусь направлено в аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины для рассмотрения и информирования вас о результатах», — говорится в ответе Офиса президента на обращение депутата от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко.

В декабре вопрос о введении санкций «в связи с фальсификацией выборов и нарушениями прав человека» против белорусских чиновников и бизнесменов был отложен.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, несмотря на обещания вслед за Европейским союзом и США ввести ограничения в отношении Белоруссии, передумал и выступил против санкций. «Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Белоруссии, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики», — заявил он.

В Белоруссии более полугода продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших из числа протестующих.

На этом фоне отношения Украины и Белоруссии резко ухудшились. Президент Украины Владимир Зеленский публично порекомендовал Лукашенко провести новые выборы, на что белорусская сторона ответила, что не нуждается в «заезженных советах». В итоге Украина приостановила контакты с соседней страной и выразила готовность присоединиться к санкциями, введенным ЕС и США в отношении Белоруссии.