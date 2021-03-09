КГБ Белоруссии предупредил о дестабилизации ситуации в стране

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии фиксирует планы по дестабилизации ситуации в стране 25-27 марта, а также рост террористических угроз. Об этом заявил председатель ведомства Иван Тертель, передает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«В ходе доклада главе государства обозначены основные проблемы, связанные с обеспечением национальной безопасности, и те угрозы, которые формируются в сфере внешнеполитической деятельности, внутренней ситуации. В целом мы констатируем, что обстановка в стране стабильная», — заявил Тертель журналистам после совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Вместе с тем в КГБ обратили внимание на беспрецедентное давление «со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами».

Ранее Лукашенко рассказал о продолжающихся попытках расшатать страну. Он предупредил, что 2021 год будет очень непростой, в обществе есть «некоторое недопонимание процессов развития Белоруссии». Кроме того, внутренние и особенно внешние силы хотят дестабилизировать обстановку, добавил президент.

«Им надо раскачать народ. А как раскачать? Надо что-то найти против власти. А прежде всего надо снести голову. А голова — это президент. Вот и вся их политика», — сказал Лукашенко.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.