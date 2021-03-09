Посол России объяснил отказ от встречи с белорусской оппозицией

Представители белорусской оппозиции обращались к послу России Дмитрию Мезенцеву с просьбой о личной встрече, но дипломат беседовать с ними отказался. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По словам Мезенцева, российские дипломаты не готовы вести разговор с теми силами, которые нацелены на «подрыв государственных устоев».

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Он добавил, что просьбу о встрече представители оппозиции направляли ему лично. «Предметом встречи обозначались в том числе направления взаимодействия так называемого Координационного совета с Российской Федерацией», — пояснил он.

Мезенцев отметил, что не понимает суть Координационного совета белорусской оппозиции (КС) и в какой организационной форме он существует.

«Он один или их, может быть, пять, или двадцать — это люди, которых никто никогда не выбирал, это люди, не обличенные доверием миллионов избирателей. Это люди, которые сами себя определили таковыми. Не дело сейчас определять мотивацию этих поступков. Но это такое одно из общественных объединений, может быть, такое же, как общество любителей книги, филателистов, нумизматов, болельщиков того или иного клуба. Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти», — сказал российский посол. Реакцию властей страны на создание и работу КС он назвал «адекватной и конституционной».

21 декабря 2020 года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и других оппозиционеров о создании экстремистского формирования. До этого было возбуждено производство по факту деятельности КС. Все члены президиума Координационного совета либо арестованы, либо находятся за границей — в частности, Тихановская оказалась в Литве.