Литва отказалась выдать Тихановскую властям Белоруссии

Литовские власти отказались выдать лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в ответ на соответствующий запрос Следственного комитета (СК) Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Литвы.

По словам представителей ведомства, Вильнюс никогда не выдает людей, которые подвергаются политическим преследованиям у себя на родине. «В Минске это прекрасно знают», — заявили в министерстве.

3 марта белорусский СК сообщил, что инициирует процесс экстрадиции Тихановской из Литвы. Политика обвиняют в призывах к захвату власти, организации экстремисткой группировки и других преступлениях. Она была объявлена в розыск в Белоруссии и России. Сама Тихановская считает свое преследование исключительно политическим.