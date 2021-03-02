Представители Тихановской ответили на обвинения в попытке захвата Гомеля

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не имеет никакого отношения к планам по организации беспорядков и захвата зданий. О непричастности бывшего кандидата в президенты Белоруссии к обвинениям, предъявленным ее соратникам, заявили в ее пресс-службе, передает РИА Новости.

Представители Тихановской подчеркнули, что за время предвыборной компании и протестов, охвативших республику после выборов, лидер оппозиции успела пообщаться с большим количеством граждан, среди которых есть и сторонники радикальных мер, однако она сама никогда не занималась разработкой подобных планов.

В пресс-службе также обратили внимание на представленную Следственным Комитетом (СК) Белоруссии видеозапись, запечатлевшую состоявшуюся 5 августа встречу. Сторонники Тихановской акцентировали внимание на том, что она «покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение». Они добавили, что характер протестов в республике наглядно демонстрирует тот факт, что Тихановская и ее команда признают исключительно мирные методы.

Ранее СК Белоруссии обвинил четырех доверенных лиц Тихановской в вынашивании планов по захвату Гомеля. По данным ведомства, для осуществления замысла соратники лидера оппозиции искали желающих среди военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и МЧС. Утверждается, что планы о захвате административных зданий Гомеля обсуждались на встрече 5 августа 2020 года, на которой присутствовала Тихановская. Подтверждая эти данные, ведомство опубликовало видео со встречи.

Светлана Тихановская — жена популярного блогера Сергея Тихановского, который находится под арестом. На президентских выборах 9 августа она получила 10 процентов голосов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей Белоруссии, которые продолжаются до сих пор. Сама Тихановская уехала в Литву.