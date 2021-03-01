Тихановская объяcнила длительный отказ называть Крым украинским

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью изданию «НВ» объяснила, почему на протяжении длительного времени отказывалась называть Крым украинским, тогда как сейчас делает это регулярно.

По ее словам, в начале политического кризиса после выборов в Белоруссии ей приходилось подбирать «дипломатические ответы», тогда как сейчас белорусам «уже не до дипломатии». «Пришло время говорить на самом деле то, что мы думаем», — сказала Тихановская.

Она добавила, что украинцы являются «смелыми людьми», так как сумели совершить революцию в 2014 году. «Конечно, получилось не так, как, наверняка, вы хотели — никто жертв никогда не желает, — но это выбор украинцев», — пояснила лидер оппозиции.

В течение нескольких месяцев после президентских выборов в августе 2020 года Тихановская отказывалась прямо отвечать на вопрос, кому принадлежит полуостров. В частности, она называла регион «де-юре украинским, а де-факто российским». Впервые однозначно на этот вопрос политик ответила в конце февраля.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.