Тихановская назвала Крым Украиной

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала Крым и Донбасс Украиной. Интервью оппозиционерки украинскому журналисту Дмитрию Гордону доступно на YouTube.

Тихановская заявила, что для нее и Крым, и Донбасс — это Украина.

«Еще недавно говорилась фраза "де-юре, де-факто". Но когда мы сейчас понимаем, что по закону у нас президент [Александр Лукашенко] проиграл [выборы], но фактически он удерживает власть — наверное, ситуация стала более понятной. И уже не надо ничего вуалировать», — сказала экс-кандидат.

Она добавила, что Россия совершила ошибку, испортив отношения между россиянами и украинцами.

Ранее Тихановская говорила, что большинство белорусов придерживаются точки зрения, что «де-юре» Крым принадлежит Украине, но «де-факто» уже стал российской территорией. Киев призывал оппозиционерку определиться по вопросу принадлежности полуострова.

Крым присоединился к России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК заявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже полгода.