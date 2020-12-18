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Украина выдвинула условие Тихановской

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Фото: Kay Nietfeld / dpa / AP

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью радио «Новое время» заявил, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская перед посещением Киева должна четко определиться по вопросу принадлежности Крыма.

По его словам, первым же вопросом от журналистов во время визита на Украину для политика будет: «Чей Крым?». «И любой нечеткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской», — отметил министр. Он добавил, что для сотрудничества с белорусской оппозицией Киеву важно понимать, что она не намерена поддерживать «российскую агрессию против Украины».

Министр подчеркнул, что, выдвигая такие условия, больше заботится о ней самой, нежели о себе. При этом Кулеба заявил, что готов вести телефонные переговоры с экс-кандидатом в президенты в любое время.

Ранее украинский МИД не поддержал введение санкций в отношении Минска, несмотря на обещание США и Евросоюзу (ЕС) сделать это. 7 декабря Кулеба заявил, что выступает против любых экономических рестрикций для белорусского бизнеса или отдельных секторов экономики.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.

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