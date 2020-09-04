Колесникова ответила на вопрос «чей Крым?»

Лидеры оппозиции в Белоруссии придерживаются официальной позиции властей республики по вопросу статуса Крыма. Об этом заявила член президиума Координационного совета Мария Колесникова в интервью украинскому изданию Lb.ua.

На просьбу журналиста озвучить ее позицию по Крыму и Донбассу бывшая глава предвыборного штаба Виктора Бабарико заявила, что последние месяцы она сосредоточена на повестке, связанной с Белоруссией, и «не комментирует то, чего не знает».

На уточняющий вопрос о том, чей Крым, Колесникова сказала, что согласна с официальной позицией властей. «Думаю, что вы ее знаете. Де-факто Крым — это территория России, де-юре — это территория Украины», — подытожила политик.

Ранее бывшая кандидат в президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что присоединение Крыма к России произошло с нарушением международного права. Ситуация с полуостровом сложная, и на нее у белорусов разные взгляды, сказала политик. Сама она, как и большинство граждан Белоруссии, считает, что «де-юре» Крым остается украинским, но «де-факто» он уже российский.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при этом неоднократно говорил, что считает вопрос принадлежности Крыма закрытым: в частности, в декабре прошлого года он напомнил, что еще в 2014-м на вопросы о полуострове отвечал, что «де-факто Крым российский». Тем не менее официально Белоруссия не объявляла о признании присоединения Крыма к России. Лукашенко отмечал, что российские президент Владимир Путин понимает его положение.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией «аннексией». Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.