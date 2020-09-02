В Совфеде оценили слова Тихановской об украинском Крыме

Слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о принадлежности Крыма Украине могут говорить о ее попытке «усидеть на двух стульях» в стремлении делать политическую карьеру. Такую оценку дали опрошенные РБК члены Совфеда России.

По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, оппозиционерка как гражданка Белоруссии должна понимать статус полуострова де-юре и де-факто. «Крым оказался в составе Украины несправедливо, крымчане во все времена стремились в Россию», —объяснил он желание крымчан быть частью России.

Тихановская может лукавить и использовать двоякие суждения, чтобы замаскировать свою истинную политическую ориентацию, отметила сенатор от полуострова Ольга Ковитиди. Она добавила, что белорусский политик не прошла нест на политическую независимость и приверженность демократическим принципам.

Ковитиди также прокомментировала заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии о способности темы статуса Крыма разъединить белоруссов. «Не крымский вопрос ведет к расколу белорусского общества, а накопившиеся внутренние белорусские проблемы, умело переведенные заокеанскими режиссерами цветных революций во внешнеполитическую плоскость», — сказала она.

Мнение Тихановской о юридической принадлежности Крыма Украине и фактического — России, лишено здравого смысла, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Романа Чегринца. Он указал, что одна из лидеров белорусской оппозиции не понимает, что на самом деле происходит на полуострове. Чегринец заявил, что Тихановская повторяет «не связанные со здравым смыслом» тезисы украинской и западной пропаганды.