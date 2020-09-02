Белорусы в Крыму оценили заявление Тихановской о полуострове

Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец оценил заявление экс-соперницы действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Светланы Тихановской о принадлежности полуострова. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Чегринца, Тихановская не понимает, о чем она говорит, и что происходило в Крыму на самом деле. «Она абсолютно точно повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, которые, естественно, не связаны со здравым смыслом», — заявил он.

Лидер автономии добавил, что белорусам стоит идти за настоящими лидерами, которые переживают за будущее страны и Союзное государство. При этом он призвал не верить «безграмотным западным пропагандистам», а также «не повторять ошибки украинских братьев».

Ранее Светлана Тихановская заявила, что Крым перешел под юрисдикцию России в нарушение международных законов, однако сам вопрос принадлежности полуострова сложный. По ее словам, большинство белорусов придерживаются пограничной точки зрения, что «де-юре» Крым принадлежит Украине, но «де-факто» уже стал российской территорией.