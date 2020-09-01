В Госдуме прокомментировали заявление Тихановской о Крыме

Депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков прокомментировал слова оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что возвращение Крыма в состав России противоречит нормам международного права. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Новикова, подобные заявления Тихановской означают то, что она представляет интересы западных политических кругов и в случае прихода к власти будет проводить русофобскую политику. Он добавил, что за оппозиционным политиком стоят те же силы, которые осуществили революцию на Украине. Поэтому депутат отметил, что не исключает возможности гражданской войны в стране.

Парламентарий также подчеркнул, что в случае победы Тихановской о братских отношениях между двумя странами можно будет забыть.

Ранее Тихановская заявила, что Крым перешел под юрисдикцию России в нарушение международных законов, однако сам вопрос принадлежности полуострова сложный. По ее словам, большинство белорусов придерживаются пограничной точки зрения, что «де-юре» Крым принадлежит Украине, но «де-факто» уже стал российской территорией. При этом политик считает, что белорусам не нужно и не обязательно занимать в этом вопросе принципиальную позицию, особенно сейчас, когда их больше заботит собственный внутриполитический кризис.