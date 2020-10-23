На Украине призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников призвал белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму и Донбассу. Об этом сообщает РИА Новости.

Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» обратился к белорусской оппозиционерке Веронике Цепкало. «Будьте готовы, что вы должны четко высказаться, что Крым является украинским и весь Донбасс является украинским», — сказал политик.

В свою очередь, Цепкало ответила тем, что сейчас для Белоруссии более актуальна ситуация в стране. «Если бы мнение белорусского народа помогло решить вам проблемы между Украиной и Россией, мы бы, естественно, высказались», — сказала она, подчеркнув, что Белоруссия готова быть площадкой для российско-украинских переговоров и ценит отношения с обеими странами.

Резников интерпретировал слова Вероники Цепкало как признание, что конфликт происходит между Украиной и Россией. Он выразил благодарность за ее позицию. «Вы абсолютно четко сказали, что война в Донбассе — это отношения Украины с Россией. И это поддерживает все международное сообщество. Этого уже достаточно. Это смелый вывод из ваших слов, но это хорошо», — ответил Резников.

В сентябре бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявляла, что присоединение Крыма к России произошло с нарушением международных законов. При этом ситуация с полуостровом сложная, и на нее у белорусов разные взгляды. Сама она, как и большинство граждан республики, считает, что «де-юре» Крым остается украинским, но «де-факто» он уже российский.

Отношения между Белоруссией и Украиной резко ухудшились в последние месяцы. После завершения срока президентских полномочий Александра Лукашенко, который истекает 5 ноября, Украина официально начнет называть его по имени без указания должности. В Белоруссии считают, что власти соседней страны действуют несамостоятельно и это «чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества».

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.