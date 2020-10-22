Украина запротестовала из-за российского проекта «Крымская война»

Украина запротестовала из-за реализации российского археологического проекта «Крымская война» на территории Альминской долины и Севастополя. Об этом сообщает «Интерфакс».

Украина считает, что Россия, как «государство-оккупант», должна уважать культурные ценности, находящиеся на территории Крыма. Киев требует воздержаться от проведения там археологических раскопок.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал военным преступлением призыв крымчан в российскую армию. Действия России прямо запрещены Четвертой женевской конвенцией, утверждает Кулеба. «Это уже 12-я незаконная призывная кампания. То есть Россия совершила в Крыму уже 12 военных преступлений, незаконно призывая на службу в свою армию. Все это свидетельствует о том, что российская агрессия продолжается», — подчеркнул глава МИД.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.