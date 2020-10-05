В учебники истории Крыма потребовали добавить «украинскую оккупацию»

Крымские депутаты потребовали переписать школьные учебники по истории и добавить туда информацию про «украинскую оккупацию» полуострова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление депутата Верховного совета Крыма в 2006-2010 годах, основателя «Русского блока» Александра Свистунова. Письмо с просьбой отозвать из школ и библиотек вторую часть учебника «История Крыма.10 класс» депутат направил министру просвещения России.

Свистунов считает, что в книге «откровенно лживо и тенденциозно описана история постсоветского периода полуострова». По его словам, авторы пособия якобы отрицают факт массовых политических репрессий со стороны украинского режима и не признают украинской оккупации Крыма и Севастополя.

История «Крымской весны», по мнению представителей пророссийских патриотических организаций, также искажена, поэтому они требуют, чтобы учебник был написан «независимыми российскими историками».

Однако в пресс-службе Минпросвещения «Коммерсанту» рассказали, что авторы учебника опирались исключительно «на действующие нормы исторического образования без каких-либо политических пристрастий».

Один из авторов пособия, зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, полагает, что Свистунов и его коллеги воспринимают информацию, изложенную в учебнике, через призму своего политического опыта и не являются профессиональными историками.

Ранее представителей крымско-татарского народа возмутил раздел учебника по истории Крыма для десятого класса под редакцией Сергея Юрченко. Они посчитали неверным указание на то, что крымские татары помогали гитлеровцам, а также активно боролись с партизанами в ходе Великой Отечественной войны. В итоге учебник изъяли из крымских библиотек.