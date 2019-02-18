Крымских татар возмутил учебник по истории региона

Совет крымских татар попросил главу региона Сергея Аксенова изъять учебник по истории Крыма для десятых классов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ с обращением.

Уточняется, что речь идет об учебнике «История Крыма. 10-й класс» под редакцией С. В. Юрченко издательства «Просвещение». Согласно его тексту, около 20 тысяч крымских татар во время Великой Отечественной войны служили «гитлеровцам с оружием в руках», а еще 14 тысяч «принимали участие в борьбе с партизанами», указано в обращении.

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В Совете посчитали, что учебник содержит пропаганду ксенофобии и оправдывает депортацию народов России, в частности, крымских татар. Кроме того, авторы также умолчали о других исторических событиях, которые показывают вклад крымско-татарского народа в победу в Великой Отечественной войне. Причиной тому стала «безответственность и слабая гражданская позиция» всех принимавших участие в написании и одобрении пособия к использованию в образовательном процессе, отметили обратившиеся.

Совет подчеркнул, что учебник нарушает статью 282 Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства. Он также попросил депутата Госдумы Руслана Бальбека провести экспертные исследования и привлечь причастных к выпуску учебника к ответственности.

Во время Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма подверглись более 183 тысяч крымских татар. В 2014 году президент России Владимир Путин издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.

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