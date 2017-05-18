В Киеве захотели допросить Сталина и Берию по делу о депортации крымских татар

Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым (АРК), находящаяся в Киеве и входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины, намерена сообщить Сталину и Берии о подозрении в депортации крымских татар в 1944 году. Об этом заявил глава надзорного ведомства Гюндуз Мамедов, передает в четверг, 18 мая, телеканал «112 Украина».

«На сегодняшний день прокуратура АР Крым собрала достаточно доказательств для сообщения о подозрении и в настоящее время подготовлены проекты сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 1 статьи 442 УК Украины («Геноцид» — прим. «Ленты.ру»), Сталину Иосифу Виссарионовичу и Берии Лаврентию Павловичу», — сказал Мамедов.

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Прокурор подчеркнул, что в рамках расследования «будут установлены другие участники, предварительно нами установлены непосредственные исполнители данного преступного приказа». Согласно украинскому уголовному законодательству, органы следствия сообщают лицу о подозрении в совершении преступления перед вызовом его на допрос.

18 мая отмечается как День памяти жертв депортации крымских татар, проведенной Народным комиссариатом внутренних дел СССР в 1944 году. В апреле 2014-го сразу после воссоединения Крыма и России президент РФ Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других проживающих на полуострове народов, пострадавших от репрессий.

