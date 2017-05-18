Порошенко попросил главу Европарламента запретить депутатам посещать Крым

Президент Украины Петр Порошенко попросил президента Европейского парламента Антонио Таяни воспрепятствовать посещению евродепутатами территории Крымского полуострова и самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом сообщается на сайте главы государства по итогам состоявшейся в среду, 17 мая, его встречи с Таяни.

Отмечается, что Порошенко «выразил резкое осуждение случаев противоправного посещения отдельными членами Европейского парламента оккупированных территорий Крыма и Донбасса». Президент Украины обратился к Таяни с просьбой «дать адекватный ответ и не допускать таких визитов в будущем».

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В среду Таяни и министр внутренних дел председательствующей в Евросоюзе Мальты Кармело Абела подписали закон, предоставляющий безвизовый режим гражданам Украины. На проходившей в Страсбурге церемонии присутствовал Порошенко.

В Киеве вызывает резкое недовольство посещение Крыма и Донбасса иностранными гражданами. Власти Украины принимают решение о наложении санкций, возбуждают уголовное производство. Согласно законам Украины, для посещения территорий, которые Киев считает «оккупированными», необходимо специальное разрешение.

В частности, 30 октября 2015 года украинские власти открыли уголовное производство против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони за посещение Крыма. Служба безопасности Украины запретила Берлускони въезд в страну в течение трех лет.

В апреле 2017 года СБУ возбудила уголовное дело против участников Ялтинского международного экономического форума, приехавших из-за рубежа. Они обвиняются в том, что «способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признания результатов незаконно проведенного "референдума"».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, в ходе которого более 95 процентов населения полуострова, участвовавшего в голосовании, выступило за присоединение к РФ. Киев по-прежнему считает Крым своим. В Москве, в свою очередь, говорят, что процедура присоединения соответствовала международному праву.

Донецкую и Луганскую народные республики, провозглашенные после государственного переворота в Киеве в 2014 году, власти Украины считают террористическими формированиями, расположенными на «оккупированных Россией» территориях. Москва отвергает обвинения в причастности к конфликту на востоке Украины.