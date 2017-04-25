В Крыму предложили плюнуть на уголовные дела против участников Ялтинского форума

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым (РК) Дмитрий Полонский отреагировал на заявление Киева по поводу возбуждения уголовных дел против иностранных участников Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). В комментарии «Ленте.ру» во вторник, 25 апреля, он посоветовал иностранцам не обращать внимания на украинскую истерику.

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«Я думаю, что если каждый из приехавших на ЯМЭФ иностранцев по старой русской традиции трижды плюнет на это поражающее своей фантастической глупостью решение, то принявший его орган просто утонет! Собственно, наши иностранные гости именно это и делают, из года в год увеличивая в геометрической прогрессии свое представительство на, подчеркну, международном экономическом форуме», — заявил Полонский.

Ранее во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против участников ЯМЭФ, приехавших из-за рубежа. Уточняется, что иностранные граждане «способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признания результатов незаконно проведенного "референдума"».

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума 2014 года. Киев отказался признать результаты плебисцита и регулярно называет полуостров оккупированной территорией. В Москве указывают на соответствие процедуры вхождения региона в состав РФ нормам международного права и отмечают, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

III Ялтинский международный экономический форум прошел в Крыму 20-22 апреля. В нем участвовало более 1500 человек из 46 стран.