СБУ возбудила уголовное дело против иностранных участников Ялтинского форума

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против иностранных участников Ялтинского международного экономического форума. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает пресс-служба так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым. Она входит в структуру Генпрокуратуры Украины и находится в Киеве.

«Главным управлением СБУ в Автономной Республике Крым в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцев», — отмечается в пресс-релизе.

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Как сообщили в надзорном ведомстве, иностранные граждане «способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признания результатов незаконно проведенного "референдума"».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Киев отказался признать результаты плебисцита и регулярно называет полуостров оккупированной территорией. В Москве указывают на соответствие процедуры вхождения региона в состав РФ нормам международного права и отмечают, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

III Ялтинский международный экономический форум прошел в Крыму 20-22 апреля.