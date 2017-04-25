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СБУ возбудила уголовное дело против иностранных участников Ялтинского форума

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Участники Ялтинского международного экономического форума в Крыму
Участники Ялтинского международного экономического форума в Крыму

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против иностранных участников Ялтинского международного экономического форума. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает пресс-служба так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым. Она входит в структуру Генпрокуратуры Украины и находится в Киеве.

«Главным управлением СБУ в Автономной Республике Крым в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцев», — отмечается в пресс-релизе.

Как сообщили в надзорном ведомстве, иностранные граждане «способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признания результатов незаконно проведенного "референдума"».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Киев отказался признать результаты плебисцита и регулярно называет полуостров оккупированной территорией. В Москве указывают на соответствие процедуры вхождения региона в состав РФ нормам международного права и отмечают, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

III Ялтинский международный экономический форум прошел в Крыму 20-22 апреля.

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