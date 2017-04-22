Крым пообещали превратить в российское Монако

Председатель правления Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров рассказал о будущем полуострова Крым. Его слова в субботу, 22 апреля, передает РИА Новости.

«Через несколько лет мы будем свидетелями тому, что российский Крым — это в общем-то российское Монако, будет еще очередь из инвесторов», — заявил Назаров.

По словам председателя правления ЯМЭФ, за последние три года на полуострове был создан комфортный инвестиционный климат и свободная экономическая зона с уникальными для России условиями.

21 апреля вице-премьер Дмитрий Козак положительно оценил Стратегию социально-экономического развития Севастополя до 2030 года, согласно которой за 13 лет произойдет двукратный рост экономики, кардинально улучшится городская среда, и город станет всероссийским центром патриотического туризма.

III ЯМЭФ прошел с 20 по 22 апреля на юге Крыма. В нем поучаствовали иностранцы из 46 зарубежных государств. За время работы форума было подписано более 30 контрактов на сумму выше 100 миллиардов рублей.