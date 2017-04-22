В Симферополе начали строить здание главной мечети Крыма

Торжественная церемония начала строительства здания Соборной мечети состоялась в Симферополе. На ней дали старт заливке фундамента, сообщает в субботу, 22 апреля, РИА Новости.

В мероприятии приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, муфтий мусульман региона Эмирали Аблаев, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. «Строящийся объект будет украшением нашей республики. Эта мечеть будет знаковым местом для всех мусульман Крыма», — подчеркнул Аксенов.

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Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек, «строительство мечети стало возможно только в российском Крыму, потому что в украинский период мусульмане постоянно сталкивались со всевозможными препятствиями». Он добавил, что она станет «очагом духовной жизни мусульман Крыма».

По словам директора компании-подрядчика «Индустрия развития» Энвера Имераджиева, объем средств, которые понадобятся на весь комплекс, пока окончательно не рассчитан, передает «Интерфакс». «Ориентировочно — около четырех миллиардов рублей. Это будут деньги россиян-добродетелей», — отметил он.

Как сообщало ранее в апреле Федеральное агентство новостей (ФАН), строительство, начатое в сентябре 2015-го, идет с опережением сроков. Сейчас почти закончены работы по возведению административного корпуса и гостиницы, также входящих в архитектурный комплекс.

Проектная высота купола мечети — 28 метров. Он будет окружен четырьмя 50-метровыми минаретами. Мечеть планируется открыть 21 апреля 2019 года — в пятую годовщину подписания президентом России Владимиром Путиным указа о реабилитации репрессированных народов Крыма.