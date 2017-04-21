Вице-премьер РФ рассказал о темпах интеграции Крыма

Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак заявил, что за три года проделана огромная работа по социально-экономической интеграции Крыма с Россией. Об этом в пятницу, 21 апреля, он сказал в ходе выступления на III Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«В очень короткие сроки урегулированы наиболее важные социальные проблемы. Решены первостепенные задачи по преодолению энергетической, транспортной, водной блокады Крыма. В рекордные сроки налажена банковская система. В кратчайшие сроки, уже в августе 2014-го, была принята ФЦП по развитию Крыма и Севастополя», — заявил Козак.

Материалы по теме «Крым должен быть федеральным брендом» Вице-премьер республики Дмитрий Полонский — о предстоящем форуме в Ялте

Он добавил, что до 2014 года инфраструктурные проблемы не решались десятилетиями. По его словам, власть и бизнес должны работать на полуострове синхронно, чтобы власть выполняла свои обещания.

Днем ранее российский предприниматель, член генерального совета общественной организации «Деловая Россия» Игорь Чайка высказал мнение, что сейчас самое время инвестировать в экономику Крыма. Он также сказал, что в среднесрочной перспективе инфраструктура региона будет модернизирована. «Здесь будет современный авиаузел, будет построен мост, будет запущено железнодорожное сообщение, будут отремонтированы дороги, улучшены коммуникации. Вход в эту территорию будет стоить других денег, и еще раз — сейчас самое время», — добавил предприниматель.

III Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля. На полях ЯМЭФ планируется подписание десятков соглашений на сумму более, чем 100 миллиардов рублей. В этом году в форуме принимают участие полторы тысячи человек, представляющие больше 40 стран. Из зарубежных делегаций самая многочисленная — итальянская.