Бывший СССР
 

Россию обязали разрешить деятельность меджлиса крымских татар

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Крымские татары отмечают национальный праздник
Крымские татары отмечают национальный праздник

Международный суд ООН в рамках процесса по иску Киева против Москвы принял решение в защиту крымских татар. В частности, Россия должна разрешить деятельность ныне запрещенного в стране непризнанного крымско-татарского меджлиса, передает «Интерфакс».

«Суд считает, что в Крыму Россия должна воздерживаться от введения ограничений в отношении крымских татар и их сообщества, сохранять их учреждения, включая меджлис. К тому же РФ должна обеспечить доступность образования на украинском языке», — сказал председатель суда Ронни Абрахам.

Он также напомнил, что Москва должна отвечать своим обязательствам в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа» была запрещена в России в апреле 2016-го решением Верховного суда Крыма. В том же году лидеров меджлиса — Рефата Чубарова и Мустафу Джемилева — объявили в международный розыск, а координатора так называемой гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова — в федеральный.

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