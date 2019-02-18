Оскорбивший крымских татар учебник изымут из библиотек

Из крымских библиотек изымут учебник по истории полуострова для десятого класса под редакцией Сергея Юрченко, оскорбившей представителей крымско-татарского народа. Об этом в понедельник, 18 февраля, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.

По его словам, в Симферополе проведут экстренное совещание по данной проблеме.

Книга будет направлена на культурологическую и лингвистическую экспертизу, так как Совет крымских татар потребовал, кроме прочего, привлечь причастных к выпуску издания людей к ответственности по статье 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

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Изъять учебник из оборота попросили также главу Крыма Сергея Аксенова.

Ранее сообщалось, что представителей крымско-татарского народа возмутило указание на то, что около двадцати тысяч их соплеменников с оружием в руках помогали гитлеровцам, оккупировавшим полуостров в ходе Великой Отечественной войны, а также активно боролись с партизанами. Об этом рассказывается в учебнике «История Крыма. 10-й класс» под редакцией Юрченко, выпущенном издательством «Просвещение».

Однако в книге, как утверждают в совете, умалчивается о татарах, воевавших против фашистов на стороне СССР.

Согласно указу президента России Владимира Путина, изданному после референдума о присоединении Крыма к России в 2014 году, крымско-татарский народ и представители других национальностей, подвергшихся насильственной депортации во время Великой Отечественной войны, получили право на реабилитацию.

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