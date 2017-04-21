Кремль отреагировал на решение суда ООН по меджлису

Ограничений для деятельности общественных организаций крымских татар на территории России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 21 апреля.

«Существуют различные экстремистские проявления, экстремистские организации, и, собственно, как и везде, в России экстремистские проявления будут преследоваться по закону, а все, что не запрещено, оно разрешено — и общественная деятельность, и политическая, и иная — здесь никаких проблем нет», — заявил Песков. Таким образом он прокомментировал решение Международного суда ООН, согласно которому Россия должна разрешить деятельность ныне запрещенной организации «Меджлис крымско-татарского народа».

19 апреля Международный суд ООН в рамках процесса по иску Киева против Москвы принял решение в защиту крымских татар. В частности, Россия должна разрешить деятельность непризнанного крымско-татарского меджлиса. Председатель суда Ронни Абрахам отметил, что Москва должна отвечать своим обязательствам в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В конце марта «Меджлис крымско-татарского народа» подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за включения в список экстремистских организаций и запрета его деятельности в России.

Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа» была запрещена в России в апреле 2016-го решением Верховного суда Крыма. В том же году лидеров меджлиса — Рефата Чубарова и Мустафу Джемилева — объявили в международный розыск.

