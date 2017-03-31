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«Меджлис крымских татар» пожаловался в ЕСПЧ на Россию

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«Меджлис крымско-татарского народа» подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за включения в список экстремистских организаций и запрета его деятельности в России. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал», который представляет интересы объединения в суде.

В заявлении организации указано на якобы нарушение Россией ряда статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, в меджлисе, как отмечают правозащитники, не предполагали, что их деятельность нарушает антиэкстремистское законодательство.

«Меджлис крымско-татарского народа» был включен в список запрещенных в России организаций с апреля 2016 года после рассмотрения иска Натальи Поклонской, занимавшей в то время пост прокурора Крыма. В сентябре представители объединения опротестовали запрет, но Верховный суд России оставил решение в силе.

Лидеры «Меджлиса» Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев проживают в Киеве. Российские правоохранительные органы возбудили против них ряд уголовных дел. В январе 2016 года на территории Украины был создан так называемый крымско-татарский добровольческий батальон «Аскер», в котором готовят диверсантов для совершения терактов в Крыму. Однако их деятельность пока ограничилась подрывом украинской ЛЭП, участием в продовольственной блокаде полуострова и запуском в сторону России шаров, выполненных в цветах украинского флага. В феврале 2017 года российские пограничники задержали члена «Аскера» при попытке незаконно пересечь госграницу.

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