Украина назвала призыв крымчан в российскую армию военным преступлением

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал военным преступлением призыв крымчан в российскую армию. Об этом он заявил на брифинге 13 октября, передает «Крым. Реалии».

Действия России прямо запрещены Четвертой женевской конвенцией, утверждает Кулеба. «Это уже 12-я незаконная призывная кампания. То есть Россия совершила в Крыму уже 12 военных преступлений, незаконно призывая на службу в свою армию. Все это свидетельствует о том, что российская агрессия продолжается», — подчеркнул глава МИД.

Он также заявил, что крымчан и севастопольцев после призыва отправляют для «ведения агрессии против Украины».

Ранее Кулеба заявил, что «Россия потеряла шансы на успех нормализовать незаконную оккупацию Крыма».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.