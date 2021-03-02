Белоруссия потребует у Литвы экстрадиции Тихановской

С️ледственный комитет (СК) Белоруссии сообщил, что передал в Генеральную прокуратуру все необходимые документы, чтобы потребовать у Литвы экстрадиции лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что лица из ближайшего окружения Тихановской готовились к захвату административных зданий. На встрече оппозиции с ее участием в августе 2020 года обсуждался план организации массовых беспорядков, сообщили правоохранители.

СК также опубликовал видео встречи. Согласно пояснениям следователей, на записи Тихановская обсуждает с соратниками планирование массовых беспорядков. Она говорит: «Даже если Тихановская становится президентом по каким-то неизвестным причинам — вы понимаете, что я одна вообще ни с чем не справлюсь! Я лягу под одеяло, накроюсь — и никуда не выйду!»

Тихановская пока не прокомментировала ситуацию, но выразила уверенность, что протесты в Белоруссии возобновятся в конце марта.

21 декабря 2020 года Генеральная прокуратура Белоруссии завела уголовное дело против Тихановской и других оппозиционеров о создании экстремистского формирования. До этого было возбуждено производство по факту деятельности Координационного совета белорусской оппозиции. В СК считают, что его участники совершали действия, направленные «на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки» и причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

Светлана Тихановская — жена популярного блогера Сергея Тихановского, который находится под арестом. На президентских выборах 9 августа она получила 10 процентов голосов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей Белоруссии, которые продолжаются до сих пор. Сама Тихановская уехала в Литву.