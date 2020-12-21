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На Тихановскую и Колесникову завели дело о создании экстремистского формирования

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Фото: Юрий Комиссаров / «Коммерсантъ»

Генеральная прокуратура Белоруссии завела уголовное дело против экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и других оппозиционеров о создании экстремистского формирования, передает БЕЛТА.

Помимо Тихановской, дело возбуждено в отношении Марии Колесниковой и Ольги Ковальковой, бывшего министра культуры Павла Латушко, главы стачкома МТЗ Сергея Дылевского и адвоката Максима Знака. Все они состоят в президиуме Координационного совета оппозиции.

Кроме того, против ряда граждан возбуждено дело о финансировании экстремистского формирования.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, собиравший подписи для выдвижения кандидатом, был арестован еще в июне по обвинению в выводе сотен миллионов долларов за рубеж. Его избирательный штаб возглавляла Колесникова.

Другой претендент на высший государственный пост, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало не был зарегистрирован кандидатом и покинул страну после того, как МВД начало доследственную проверку его деятельности. В итоге штабы Бабарико и Цепкало поддержали кандидатуру Тихановской — жены арестованного блогера Сергея Тихановского.

После выборов ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются четыре месяца.

В начале сентября Колесникову неизвестные посадили в микроавтобус в центре Минска и увезли в неизвестном направлении. На следующий день власти объявили, что она пыталась бежать на Украину, но была задержана. Колесникова заявила, что силовики угрожали вывезти ее из Белоруссии «по частям» и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться на родине.

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