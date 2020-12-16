Тихановской вручили премию Сахарова

Представителям белорусской оппозиции вручили премию «За свободу мысли» имени Сахарова. Церемония состоялась 16 декабря в Брюсселе на сессии Европарламента, пишет Tut.by.

Спикер Давид Сассоли заявил о смелости всех протестующих против авторитаризма в Белоруссии. «Ваша борьба также и наша борьба», — отметил он.

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Премии были удостоены десять человек: бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, ее муж, популярный блогер Сергей Тихановский, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, оппозиционерки Мария Колесникова и Вероника Цепкало, член президиума Координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова, глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский, основатель Telegarm-канала Nexta Степан Путило, политик Николай Статкевич.

Лауреатов, которые находятся под арестом, представляли на церемонии их родственники. Алексиевич участвовала дистанционно.

Тихановская выступила с речью. «Мы твердо намерены победить — и мы победим», — сказала она и призвала Европу «помочь борьбе белорусов против режима прямо сейчас, а не завтра или когда-то в будущем».

Массовые протесты в Белоруссии вспыхнули после президентских выборов 9 августа, когда ЦИК заявил, что Тихановская получила 10 процентов голосов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов. Первые митинги жестко разгонялись. Задержанные рассказали о пытках и издевательствах в изоляторах. Известно о гибели нескольких протестующих.

Ряд оппозиционных политиков были арестованы, некоторые активисты бежали из страны. Тихановская находится в Литве.