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Встречавшийся в СИЗО с Лукашенко политтехнолог назвал его последним из могикан

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Виталий Шкляров
Виталий Шкляров
Калр: Живой Гвоздь / YouTube

Политтехнолог Виталий Шкляров, который покинул Белоруссию после освобождения из-под стражи в конце октября, рассказал в эфире «Эха Москвы» о встрече с президентом Александром Лукашенко в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ) и назвал ее «уникальной». Видеозапись доступна на YouTube.

«Никогда пять часов не разговаривал и не сидел напротив своего оппонента. Сильного человека, "последнего из могикан", с одной стороны, а с другой — человека, который посадил меня в тюрьму. Пять часов с президентом, прямые вопросы, жестко — это дорогого стоит», — сказал политтехнолог.

Шкляров добавил, что со стороны Лукашенко это был «сильный ход», а для себя он открыл «другого» президента. «Он невероятно умный и все прекрасно понимает», — сказал Шкляров в ответ на вопрос, понимает ли Лукашенко, почему в Белоруссии протестуют.

Он добавил, что Лукашенко не внушал ему ужас, «мне даже показалось, что мы одного поля немножко люди». Шкляров при этом подчеркнул, что с президентом у него разные взгляды на жизнь, отношение к людям и любви.

«Что меня поразило — любящий отец. Удивило то, что на встрече был Коля — красивый молодой человек. Удивило меня, что в его возрасте он пять часов смог просидеть на встрече и слушать взрослый разговор», — рассказал он про октябрьскую встречу Лукашенко с оппозиционерами.

Шкляров отметил, что он до сих пор остается обвиняемым по уголовному делу в Белоруссии: «Хотя, насколько я знаю, госсекретарю США [Майку Помпео] это было обещано, возможно, слово сдержат. Но я до сих пор на крючке».

27 октября Шклярова выпустили из Белоруссии после телефонного разговора Помпео с Лукашенко. Политтехнолога задержали в июле 2020 года. Ему было предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Находясь на свободе, Шкляров заявлял, что не работал на блогера Сергея Тихановского, планировавшего выдвинуть кандидатуру на президентских выборах. В итоге после встречи 10 октября с Лукашенко в СИЗО КГБ он был отпущен под личное поручительство политолога Юрия Воскресенского.

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