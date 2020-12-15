Тихановская попросила ЕС создать платформу для переговоров с Россией

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская попросила власти Евросоюза (ЕС) способствовать в создании платформы для открытого диалога с Россией. Об этом она заявила в интервью «Deutsche Welle».

По словам политика, она неоднократно пыталась наладить официальные контакты с Кремлем, однако все время получала отказ. «Мы много раз обращались к России, говоря, что мы открыты к диалогу. Мы обращались к Евросоюзу, к ОБСЕ с просьбой предоставить платформу для таких переговоров», — сказала Тихановская.

Она подчеркнула, что в переговорах о транзите власти в Белоруссии должны участвовать все соседи республики, в том числе Россия, Литва, Польша и «лидеры демократических стран». Экс-кандидат в президенты добавила, что все переговоры с Россией должны вестись открыто, а не в кулуарах. «Нам нужна помощь как внутри Беларуси, чтобы поддержать людей, которые подвергаются постоянному прессингу со стороны режима, так и за пределами страны», — заключила политик.

Ранее Светлана Тихановская призвала Европейский союз проявить «нулевую терпимость» по отношении к официальному Минску и его внутренним союзникам. В связи с этим она попросила Европарламент всеми возможными способами препятствовать сотрудничеству европейского бизнеса с режимом президента Александра Лукашенко и отменить для граждан Белоруссии шенгенские и национальные визы.

6 ноября Евросоюз ввел санкции против главы Белоруссии Александра Лукашенко и еще 14 белорусских официальных лиц. Их активы заморожены, въезд в Евросоюз им запретили. В начале октября лидеры государств ЕС ввели санкции против 40 официальных лиц страны, причастных, по их мнению, к фальсификациям выборов и нарушению прав человека.