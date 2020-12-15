Тихановская призвала ЕС проявить «нулевую толерантность» к Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Европарламент проявить «нулевую толерантность» по отношению к представителям действующих властей Белоруссии. Об этом сообщает портал DW.

По ее словам, Европейскому союзу (ЕС) необходимо всеми возможными способами препятствовать сотрудничеству бизнеса с официальным Минском и его союзниками внутри страны. «В этом вопросе должна быть нулевая толерантность», — подчеркнула бывшая кандидат в президенты.

Она выступила с инициативой отменить для граждан Белоруссии шенгенские и национальные визы стран ЕС. Тихановская отметила, что для победы демократических сил в стране принципиальное значение имеет прямая помощь белорусскому народу. «Оказав поддержку Белоруссии сегодня, вы поддерживаете Белоруссию завтра», — заключила политик.

Ранее Тихановская заявила, что испытывает разочарование, когда европейские политики принимают свои решения с оглядкой на позицию России. Она заключила, что представители руководства ЕС зачастую лишь «выражают свою озабоченность», а на деле не могут предпринять конкретных шагов для помощи народу Белоруссии.

6 ноября ЕС ввел санкции непосредственно против президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 14 белорусских официальных лиц. Их активы заморожены, въезд в Евросоюз им запретили. В начале октября лидеры государств ЕС ввели санкции против 40 официальных лиц страны, причастных, по их мнению, к фальсификациям выборов и нарушению прав человека.