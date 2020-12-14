Тихановской запретили говорить о своей слабости

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью изданию The New Yorker призналась, что заставила себя стать жестче после многочисленных встреч с мировыми лидерами.

«Мне запретили говорить, что я не чувствую себя политиком, лидером, что я просто слабая женщина — я часто это говорила, потому что я так себя чувствовала», — сказала Тихановская.

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Она вспомнила встречу с бывшим президентом Литвы Далей Грибаускайте, которая убедила ее, что нельзя преуменьшать приобретенные навыки. «Она сказала: "Даже если вы чувствуете себя слабой, не говорите этого. Вы должны сесть за стол с лидерами с уверенностью, что вы тоже лидер, что вы знаете, о чем говорите"», — пояснила лидер белорусской оппозиции.

Тихановская добавила, что мировые лидеры запрещали говорить ей о собственной слабости, поскольку она уже показала свою силу. «Я говорила, что не политик. Может быть, именно из-за диктатуры в моей стране мое представление о политике было ошибочным», — считает она.

В июльском интервью «Ленте.ру» Тихановская подчеркнула, что на политические процессы у нее «взгляд обычного человека». Вместе с тем она отметила, что белорусы должны голосовать за нее не как за политика, а как за грядущие перемены и честные выборы: «Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты».

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.