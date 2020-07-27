Главная соперница Лукашенко заявила о желании жарить котлеты вместо власти

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила на митинге в Гомеле и рассказала о том, какой мечтает видеть страну. Об этом сообщает Tut.by.

По словам главной соперницы президента Александра Лукашенко, первыми пунктами ее предвыборной кампании являются освобождение всех политзаключенных и проведение новых, справедливых выборов.

«Все вы знаете: Светлана Тихановская не политик, у меня нет программы изменения Белоруссии, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты», — заявила Тихановская о своем желании. По ее словам, белорусы должны голосовать за Тихановскую не как за политика, а как за грядущие перемены и честные выборы.

По приблизительным оценкам, поддержать лидеров объединенного штаба оппозиции вышли около 10 тысяч жителей Гомеля.

24 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не хотели бы прибегать к использованию вооруженных сил во время возможных протестных акций в стране, «но всякое может быть». Он пообещал, что солдаты воинских частей в Марьиной Горке и столичном Уручье не допустят эскалации внутри страны.

Лукашенко считает, что в Белоруссии хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов». При этом президент предупредил, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.